الرياض 05 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واسحقق رامي المنتخب السعودي للسهام سعود العريفي الميدالية الذهبية في البطولة الدولية التي أقيمت على مستوى ولاية ماريلاند في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 20 رامياً خلال الأسبوع الجاري.واستطاع العريفي وهو أحد الطلاب المبتعثين لدراسة الماجستير في المحاسبة أن يحقق 362 نقطة من 420 في منافسات القوس المركب في البطولة التي شهدت تنافساً كبيراً بين الرماة.// انتهى //00:35ت م0355