القاهرة 05 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم تسجيل 113 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و19 حالة وفاة، لافتة النظر إلى خروج 811 شخصا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 91143 حالة حتى اليوم.وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 102254 حالة من ضمنهم 91143 حالة تم شفاؤها، و 5806 حالات وفاة.//انتهى//02:01ت م0356