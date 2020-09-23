الليث 05 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واسأنهت بلدية مركز غميقة بمحافظة الليث استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني الـ90 للمملكة بتزيين مداخل وشوارع وميادين المركز الرئيسية بالأعلام الخضراء، واللوحات الوطنية وتركيب الإضاءات الملونة.وسخرت البلدية إمكاناتها منذ وقت مبكر لتجهيز أماكن احتفالات اليوم الوطني في كافة أنحاء المركز والقرى التابعة لها, وذلك في إطار سعي البلدية إلى القيام بواجباتها الوطنية وأهدافها الرامية إلى تعزيز المواطنة وخدمة البلاد.وبين رئيس بلدية غميقة المهندس عبدالله بن شامي السيد أن البلدية شرعت في وقت مبكر بإعداد خطة عمل مجدولة على مجموعات متنوعة منها الزراعية والفنية والنظافة والكهرباء والطوارئ ونحوها من اللجان الفرعية للوقوف على مدار الساعة لتهيئة الساحات والطرقات والميادين العامة والمداخل الرئيسيّة للاحتفاء بيوم الوطن التسعين .// انتهى //03:27ت م0359