برازيليا 05 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واسقالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم إنها سجلت 33536 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 836 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وطبقا لبيانات الوزارة سجلت البرازيل حتى الآن أربعة ملايين و591604 حالة منذ بداية الجائحة، بينما وصل العدد الرسمي للوفيات إلى 138108 حالة، مشيرة إلى تعافي ثلاثة ملايين و 945627 مريضا بعد شفائهم.// انتهى //04:02ت م0361