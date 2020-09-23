سكاكا 05 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واسنفذ النادي التطوعي لأمانة منطقة الجوف حملة لإزالة الكتابات المشوهة للمظهر العام، وذلك ضمن مبادرات الأمانة لتحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري في مختلف البلديات التابعة.وقام نادي الأمانة التطوعي خلال الحملة بإزالة الكتابات العشوائية والمشوهة للمظهر العام على الجدران واللوحات في الشوارع والساحات والمرافق العامة وإعادة الدهن.وأكد مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان، حرص الأمانة على تحسين المشهد الحضري ومعالجة كافة أشكال التشوه البصري في الأحياء والشوارع والساحات العامة، منوها بجهود النادي التطوعي من خلال المشاركة في تنفيذ مبادرات الأمانة.ولفت الانتباه إلى أن أمانة الجوف تواصل حملاتها لمعالجة التشوه البصري في مختلف البلديات التابعة، من خلال جولات ميدانية للفرق المختصة، وتشمل المهام إزالة اللوحات الدعائية المخالفة والعشوائية والكتابات والملصقات المشوهة للمظهر العام، ومعالجة وضع الباعة الجائلين، بالإضافة إلى أعمال النظافة وغيرها.//انتهى//04:17ت م0362