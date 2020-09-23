عام / الصحف السعودية
الأربعاء 1442/2/6 هـ الموافق 2020/09/23 م واس
الرياض 06 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
خادم الحرمين: المملكة تتبوأ مكانة إقليمية ودولية
مجلس الوزراء يوافق على تنظيم لوزارتي «الرياضة» و«السياحة»
الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهانٍ من حكام الخليج باليوم الوطني
القيادة تتلقى تهنئة الرئيس المصري
فيصل بن بندر: وطننا توحد على كتاب الله وسنة رسوله
أمير الشرقية: الملك المؤسس أرسى قواعد دولة حديثة في زمنٍ عجز فيه الآخرون عن بناء دولهم
أمير جازان: المملكة تتربع على قمة العشرين وتقود العالم بماضيها المجيد وحاضرها العظيم
فيصل بن مشعل: تسعة عقود من الأمان والوفاء بين القيادة والشعب
سلطان بن سلمان: نستحضر مسيرة توحيد المملكة والتحولات التي لم تتوقف
المملكة.. نهر معطاء لا ينضب
23 سبتمبر.. يوم الوطن و«كاوست»
المملكة الأولى عالمياً في مؤشر ربط الطرق
«مسك الخيرية» تحتفي باليوم الوطني الـ90 بإطلاق حملة تاريخية وطنية
90 عاماً من التأسيس إلى الرؤية
الرياض.. عاصمة الاستقرار في منطقة عاصفة
تعافي (1185) حالة جديدة.. ومعظم الحالات مطمئنة
الأمم المتحدة: المنظمات ساعدت 350 ألفاً من متضرري الفيضانات في الخرطوم
تحركات سودانية لبحث اتفاق السلام
اجتماع بين «فتح» و«حماس» لبحث إجراء الانتخابات والمصالحة الفلسطينية
إيران تنتظر المرحلة "الأسوأ" من كورونا
// يتبع //
06:01ت م
0003