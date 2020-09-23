الرياض 06 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين: المملكة تتبوأ مكانة إقليمية ودوليةمجلس الوزراء يوافق على تنظيم لوزارتي «الرياضة» و«السياحة»الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهانٍ من حكام الخليج باليوم الوطنيالقيادة تتلقى تهنئة الرئيس المصريفيصل بن بندر: وطننا توحد على كتاب الله وسنة رسولهأمير الشرقية: الملك المؤسس أرسى قواعد دولة حديثة في زمنٍ عجز فيه الآخرون عن بناء دولهمأمير جازان: المملكة تتربع على قمة العشرين وتقود العالم بماضيها المجيد وحاضرها العظيمفيصل بن مشعل: تسعة عقود من الأمان والوفاء بين القيادة والشعبسلطان بن سلمان: نستحضر مسيرة توحيد المملكة والتحولات التي لم تتوقفالمملكة.. نهر معطاء لا ينضب23 سبتمبر.. يوم الوطن و«كاوست»المملكة الأولى عالمياً في مؤشر ربط الطرق«مسك الخيرية» تحتفي باليوم الوطني الـ90 بإطلاق حملة تاريخية وطنية90 عاماً من التأسيس إلى الرؤيةالرياض.. عاصمة الاستقرار في منطقة عاصفةتعافي (1185) حالة جديدة.. ومعظم الحالات مطمئنةالأمم المتحدة: المنظمات ساعدت 350 ألفاً من متضرري الفيضانات في الخرطومتحركات سودانية لبحث اتفاق السلاماجتماع بين «فتح» و«حماس» لبحث إجراء الانتخابات والمصالحة الفلسطينيةإيران تنتظر المرحلة "الأسوأ" من كورونا// يتبع //06:01ت م0003