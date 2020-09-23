وقالت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( اليوم الأغر ) : يحتفي الوطن قيادة وشعباً بيومه المجيد، متوجاً تسعة عقود من مسيرة الخير والبناء التي انطلقت ببطولات توحيد وتأسيس هذا الكيان الكبير في أعظم وحدة سجلها التاريخ المعاصر بمداد من ذهب للملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – بقيام وانطلاق الدولة الفتية التي تصدح بتعاليم الإسلام الحنيف وقيمه الإنسانية السمحة ، وطن مؤثر يبني وينشر السلام ، لتمد القيادة الحكيمة من أبنائه البررة غرسها المثمر من صروح النماء والتطور والتنمية والرخاء للوطن والمواطن ، بخطى حثيثة تسابق فيها الزمن ، وتستثمر ما أنعم الله به من ثروات وخيرات حتى باتت أنموذجا مضيئا للإرادة والطموح.وتابعت : وفي هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز – حفظهما الله – يشهد الوطن واقعًا حافلاً بالمشروعات التنموية الضخمة، ومسيرة تتألق بشواهد حية للتطور النوعي والرقي في مصاف الدول المتقدمة، حيث نعيش اليوم حاضرًا مميزًا، وخطوات واثقة لمستقبل أكثر تميّزًا في مختلف المجالات العلمية والتقنية والإدارية والاقتصادية والثقافية، لتكون هذه البلاد شامة بين الأمم، وعلامة بارزة، وقدوة يحتذى بها ، وها هي تقود مجموعة العشرين الكبار بكفاءة غير عادية في ظروف استثنائية لمواجهة التحديات العالمية ورسم مستقبل طموح للنمو العالمي .. فوطننا بقيادته الحكيمة يفيض دائما بالخير لأبنائه وللإنسانية.// يتبع //06:01ت م0004