برلين 06 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واسأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الأربعاء ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بواقع 1769 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 275927.وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 9409 حالات بعد تسجيل 13 حالة جديدة، فيما تعافى من المرض حوالي 243.7 أشخاص.يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا.// انتهى //07:21ت م0007