مكسيكو سيتي 06 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة المكسيكية عن تسجيل 4683 إصابة جديدة بفيروس كورونا و651 حالة وفاة خلال اليوم الأخير.وأشارت الوزارة في بيان لها أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا وصل إلى 705 آلاف و263 حالة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 74348 شخصا.وسجلت المكسيك رابع أكبر حصيلة للوفيات جراء فيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل والهند، إضافة إلى سابع أكبر حصيلة للإصابات.// انتهى //07:55ت م0010