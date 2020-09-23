عام / المملكة قيادة وريادة .. دروس بجمعية الطائف
الأربعاء 1442/2/6 هـ الموافق 2020/09/23 م واس
الطائف 06 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واس
تنظم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالطائف يوم غد سلسلة من الكلمات الوعظية، " المملكة قيادة وريادة" ، وتتضمن الكلمة الأولى جهود الدولة السعودية في تحقيق التوحيد ، والكلمة الثانية محاسن الدولة السعودية وذلك عقب صلاة المغرب بجامعي الاشراف ومسعود الفيفي.
وتأتي هذه الدروس والكلمات ضمن البرامج الدعوية التي تنفذها الجمعية للناس بما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم.
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09:03ت م
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