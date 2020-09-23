الطائف 06 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واستنظم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالطائف يوم غد سلسلة من الكلمات الوعظية، " المملكة قيادة وريادة" ، وتتضمن الكلمة الأولى جهود الدولة السعودية في تحقيق التوحيد ، والكلمة الثانية محاسن الدولة السعودية وذلك عقب صلاة المغرب بجامعي الاشراف ومسعود الفيفي.وتأتي هذه الدروس والكلمات ضمن البرامج الدعوية التي تنفذها الجمعية للناس بما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم.// انتهى //09:03ت م0011