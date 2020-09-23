إسلام آباد 06 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تأكيد باكستان دعمها للأمم المتحدة في جهودها الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في العالم، بما في ذلك حل القضية الفلسطينية ونزاع إقليم جامو وكشمير.واهتمت بإعلان باكستان أمس بدء تجارب المرحلة الثالثة من اختبارات اللقاح المضاد لفيروس كورونا.وتحدثت صحف إسلام آباد عن بدء الموجة الثانية لفيروس كورونا في باكستان بسبب الارتفاع المستمر في الإصابات اليومية بفيروس كورونا.واهتمت بدعوة الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي للعلماء في بلاده إلى ضرورة السعي من أجل تحقيق الانسجام والوحدة الوطنية ومكافحة الخلافات الطائفية.وأشارت صحف الأربعاء إلى فرض رئيس الوزراء عمران خان الحظر على وزرائه إزاء التعليق على القضايا الحساسة من الناحية الدينية.وتناقلت تصريحات رئيس أركان الجيش الجنرال قمر جاويد باجوا الذي أكد بأن قواته في حالة استعداد تام للتعامل مع التحديات الداخلية والخارجية والدفاع عن سيادة أرض الوطن من أي عدوان.وأخبرت عن مقتل جندي باكستاني بهجوم نفذته عناصر مسلحة من داخل الأراضي الأفغانية على نقطة حدودية باكستانية.ونقلت تصريحات الرئيس الأفغاني أشرف غني الذي أكد فيها أنه لا يمكن تحقيق السلام في بلاده إلا من خلال تسوية سياسية.إقليمياً تطرقت صحف باكستان إلى اتفاق القادة العسكريين في الصين والهند على مواصلة التشاور والحوار بشأن النزاعات الحدودية، وإعلان الرئيس الصيني تمسك بلاده بالسلام وعدم نيتها الدخول في حروب مع دول أخرى.// انتهى //09:04ت م0012