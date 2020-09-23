بيروت 06 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بالانفجار الكبير الذي وقع أمس في بلدة عين قانا الجنوبية في مركز تابع لحزب الله الإرهابي موقعا إصابات في صفوف المدنيين وأضرار فادحة في الممتلكات في حين برز تقديم رئيس الوزراء السابق سعد الحريري تنازلا كبيرًا في خصوص تشكيل الحكومة من خلال موافقته على الشرط الذي وضعه تحالف حزب الله الإرهابي وحركة أمل أمس بشأن من يتولى حقيبة المال في التشكيلة الوزارية الجديدة.وأوردت تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس أن بلاده ستتصدى لأي تجاوز للخط الأحمر في سرت والجفرة الذي حددته مصر في ليبيا، وستدعم ليبيا في حربها ضد الإرهاب وتدخلات بعض الجهات الإقليمية.ولفتت الانتباه إلى دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش أمس إلى وقف إطلاق نار عالمي لوضع حد للصراعات الأكثر سخونة والقيام بكل ما يمكن لتجنب حرب باردة جديدة.وتحدثت عن إعلان وزير الدفاع الأمريكي مارك أسبر أمس أن حزب الله الإرهابي والميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران يشنون هجمات نيابة عن إيران والولايات المتحدة تأخذ خطوة أخرى لحماية الجنود الأمريكيين وحلفائها، مشددًا على أن بلاده مستعدة للرد على أي عدوان إيراني.وأخبرت عن إعلان الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس أن بلاده تعاني من احتلال تركي جديد يتمثل بانتهاكاتها للمياه الإقليمية لنيقوسيا، داعيًا الأمم المتحدة لحماية استقلال وسيادة الأراضي القبرصية.وتطرقت صحف بيروت إلى دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الجمعية العامة إلى معاقبة الصين بسبب مسؤوليتها عن انتشار فيروس كورونا المستجد.// انتهى //09:11ت م0013