طرابلس 06 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، على إعلان المؤسسة الوطنية للنفط رفع حالة القوة القاهرة ابتداءً من اليوم، عن ميناء الزويتينة، وتوجيه المشغل لشركة الزويتينة بمباشرة ترتيبات الإنتاج، موضحة أنها قامت بتقييم أمني لميناء الزويتينة وحقولها ما يسمح باستئناف الإنتاج والصادرات للأسواق العالمية.وأشارت إلى تصريحات مستشار رئيس البرلمان الليبي فتحي المريمى، أن جنيف ستحتضن أوائل الشهر القادم اجتماعات المسار السياسي الليبي لاختيار المجلس الرئاسي الجديد الذي سيتكون من رئيس ونائبين والحكومة التي ستنبثق منه والتي ستحظى بثقة البرلمان ليتم بعد ذلك توحيد المؤسسات السيادية في البلاد.وعرجت صحف طرابلس على لقاء وزير الدفاع في حكومة الوفاق صلاح الدين النمروش مع السفير الألمانياتفق "أوليفر أوفتشا" واتفقا على أهمية وقف دائم لإطلاق النار وضرورة اجتماع اللجنة العسكرية (5+5) قريبًا لهذا الغرض، إضافة إلى الاطلاع على التطورات الأمنية الأخيرة.وتطرقت إلى تجديد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تأكيده أن مصر ستتصدى حال تجاوز خط «سرت - الجفرة»، مضيفًا أن هذا التصدي دفاعا عن أمن مصر القومي وسلامة شعبها، مؤكدًا تمسك مصر بمسار التسوية السياسية بقيادة الأمم المتحدة على أساس الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات ومخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة.وأشارت إلى كشف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن عزمه على تنظيم اجتماع جديد لدول جوار ليبيا من أجل المساعدة في حل الأزمة التي تشهدها البلاد، موضحًا في كلمته أمام الأمم المتحدة إنه يريد حشد جميع جيران ليبيا للمساعدة في إيجاد حل للصراع في ذلك البلد الذي تعصف به الحرب، تواصل جيران ليبيا مجددًا أمر حيوي على الأمد الطويل.وعرجت الصحف على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء خلال افتتاح الجمعية العامة السنوية للمنظمة، إلى العمل على وقف شامل لإطلاق النار في ليبيا، مؤكدًا أن وجود المرتزقة يعرقل الحل، مشيرًا إلى تراجع حدة القتال في ليبيا، لكن الحشد الهائل للمرتزقة والأسلحة ينذر بتجدد المواجهات.// انتهى //09:24ت م0016