عام / " الأرصاد " : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
الأربعاء 1442/2/6 هـ الموافق 2020/09/23 م واس
المدينة المنورة 06 صفر 1442ھ الموافق 23 سبتمبر 2020م واس
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم, تضمنت رياح نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها تدني في مدى الرؤية .
وبيّنت أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية, والمهد, ووادي الفرع، تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.
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