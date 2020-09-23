المدينة المنورة 06 صفر 1442ھ الموافق 23 سبتمبر 2020م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم, تضمنت رياح نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها تدني في مدى الرؤية .وبيّنت أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية, والمهد, ووادي الفرع، تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.// انتهى //10:07ت م0019