جنين 06 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، فلسطينيين على حاجز عسكري جنوب جنين.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في جنين بأن قوات الاحتلال اعتقلت من بلدة قباطية جنوب جنين، الفتى حافظ إبراهيم زيود، والشاب صالح خالد ياسين، أثناء مرورهما على حاجز" دوثان" العسكري القريب من بلدة يعبد.ووضعت قوات الاحتلال حاجزًا عسكريًا على مفترق قرية كفيرت بالقرب من يعبد، وشرع الجنود بتوقيف المركبات، وتفتيشها، والتدقيق في هويات راكبيها.// انتهى //10:07ت م0020