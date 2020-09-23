رام الله 06 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تأكيدات قادة ورؤساء عدد من دول العالم، في كلمات ألقوها أمام الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مركزية القضية الفلسطينية، وأن لا حل للصراع في الشرق الأوسط دول حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يكون على أساس الشرعية الدولية وتحقيق طموحات الشعب الفلسطيني بإقامة دوله وعاصمتها القدس الشرقية.وأوردت خبر إلقاء رئيس دولة فلسطين محمود عباس خطابا مهما أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، وذلك عبر تقنية "الفيديو كونفرس" بسبب جائحة فايروس كورونا (كوفيد 19).وسلطت صحف رام الله الضوء على اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، 18 فلسطينيًا من مناطق مختلفة من الضفة.وأولت اهتمامًا بتأكيدات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن السبيل الوحيد لإنهاء الصراع المركزي في منطقتنا، وهو الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مبني على حل الدولتين، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.وأخبرت عن غياب دولة فلسطين عن توقيع الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط اتفاقية إطلاق "منتدى غاز شرق المتوسط".وتحدثت عن تأكيدات مجلس الوزراء الكويتي، مركزية القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم خياراته وتأييدها لكافة الجهود الهادفة إلى الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يضمن للشعب الفلسطيني إنهاء الاحتلال وعودة اللاجئين وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وحل الدولتين.وواصلت الصحف تغطية أخبار فيروس كورونا، إذ سجّلت وزارة الصحة الفلسطينية 5 وفيات، و557 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1142 حالة تعافٍ.وتطرقت إلى أقوال الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين أحمد عويضة، إن تداولات البورصة تراجعت في الأشهر الثمانية الأولى من العام بنسبة 70%، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي.ولفتت الصحف النظر إلى إعلان وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، أن دولة فلسطين، قررت التخلي عن حقها في ترؤس مجلس جامعة الدول العربية بدورته الحالية.وألقت صحف الأربعاء الضوء على قول وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: "إن تأجيل إسرائيل تطبيق خطتها لضم أراض في الضفة الغربية أمر جيد، لكن إرجاء الموعد ليس حلا للمشكلة، وهي لا تزال قائمة".// انتهى //10:26ت م0024