القاهرة 06 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمته أمس أمام الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة - عبر تقنية الفيديو كونفرانس - أن نهر النيل ليس حكرًا لطرف، ومياهه بالنسبة لمصر ضرورة للبقاء، مشددًا في الوقت ذاته على أن بلاده عازمة على دعم الليبيين ووقف التدخلات الخارجية.وسلّطت الضوء على لقاء الرئيس المصري أمس مع مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية الفريق أول توت جلواك، والذي تناول تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، والتأكيد على تقديم الدعم لجنوب السودان في جميع المجالات خاصة التنموية.وأشارت إلى تأكيد وزير الخارجية المصري سامح شكري من خلال البيان الذي ألقاه أمس أمام الاجتماع الذي عُقد في إطار افتتاح الشق رفيع المستوى لدورة الجمعية العامة للأمم المتحدة - عبر تقنية الفيديو كونفرانس - على أهمية مكافحة الإرهاب، وسيادة الدول على أراضيها ومقدراتها.ولفتت النظر إلى توقيع الدول المؤسسة لمنتدى غاز المتوسط "الميثاق" الخاص بالمنتدى، والذي يصبح بمقتضاه منظمة دولية حكومية مقرها القاهرة، تهدف إلى تطوير التعاون في مجال الغاز الطبيعي وتحقيق الاستغلال الأمثل لموارده.ونوّهت إلى تأكيد رئيسة اليونان كاترينا ساكيلاروبولو خلال زيارتها الأولى إلى قبرص، أن اليونان وقبرص موقفهما موحد إزاء الإجراءات التركية غير القانونية في كل من بحر إيجه وشرق البحر المتوسط.ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى أنباء إعلان منظمة الصحة العالمية أن هناك 200 لقاح مضاد لوباء فيروس "كورونا" في مرحلة التجارب السريرية وما قبل السريرية، وفرض قيود جديدة لمكافحة الفيروس ببريطانيا، وهبوط البورصات الآسيوية والأوروبية بسبب مخاوف من موجة ثانية من الوباء.// انتهى //11:40ت م0034