جدة 06 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واسشارك الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة المهندس هاني سالم سنبل، نيابة عن رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية معالي الدكتور بندر حجار، في اجتماع وزراء التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين.وأشاد سنبل، بالرئاسة السعودية لاجتماعات المجموعة لما قامت به من جهد وتنسيق لحركة التجارة والاستثمارات العالمية في إطار الاستجابة لمواجهة كوقيد 19، مرحباً بما تفضل به وزراء المجموعة في كلماتهم من توجه تضامني في وجه الجائحة، مشيراً إلى جهود مجموعة البنك لمواجهة تداعيات الجائحة بمبلغ 2.3 مليار دولار أمريكي، عبر المراحل الثلاث "الاستجابة، والاستعادة، والبدء من جديد"، وذلك تماشيا مع ما خرجت به مجموعة العشرين من توصيات للتخفيف من آثار الجائحة.وأوضح الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، أن كوفيد 19 يمثل تحديا متعدد الأوجه والأبعاد، لذا فإن الاستجابة في مجال التجارة والاستثمار ستكون ذات أهمية استثنائية لدعمها لحركة النمو، إضافة إلى سلاسل الإمداد، وسلاسل القيم العالمية، كما تسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحمي الفئات الضعيفة وأكد أن اهتمام مجموعة البنك بالتجارة والاستثمار، يسهمان بشكل مباشر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في كل الدول، إلى جانب ضمانات التجارة والاستثمار ذات أهمية كبيرة في تشكيل الاقتصاد العالمي في المرحلة القادمة، مضيفاً أن الشراكات قادرة على تحقيق موارد داعمة لحركة التجارة وتدفق الاستثمارات وتقديم المساعدات الفنية للدول النامية.وشدد على التزام المجموعة بدعم وتطوير المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة وتجارة الخدمات والتجارة الإلكترونية والتكامل الاقتصادي الإقليمي، والتركيز على أهمية دعم المرأة في التجارة من خلال برنامج "SheTrades" بالتعاون مع مركز التجارة الدولية وأضاف أننا ندعم أيضاً القارة الأفريقية وهيئاتها ذات الصلة في تنفيذ منطقة التجارة الحرة الأفريقية " AfCFTA " من خلال مزيج من تمويل المنح وتحسين السياسات والمساعدة الفنية. وأثنى سنبل بالدور الداعم للمملكة العربية السعودية لمبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية "AfTIAS" , موضحاً بأنه جرى تكليف المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، نيابة عن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، لإطلاق المرحلة الثانية من مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية.// انتهى //11:41ت م0035