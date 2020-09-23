بغداد 06 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واسأبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم تأكيد رئيس الجمهورية برهم صالح أثناء استقباله رئيس مجلس القضاء الأعلى ضرورة إعداد القوانين والتشريعات التي تصب في إنفاذ العدالة وإحقاق الحقوق، تعزيزًا لسيادة الدولة وفرض القانون والارتقاء بعمل المنظومة الأمنية وتكثيف الجهد الاستخباراتي، لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.وتطرقت إلى تشديد الرئاسات الثلاث ومجلس القضاء الأعلى وبعض قادة الكتل السياسية في اجتماعهم أمس على إجراء الانتخابات بموعدها المقرر في السادس من يونيو المقبل, وتأكيدهم ضرورة التصويت في الانتخابات القادمة المبكرة وفق البطاقة البايومترية, وإكمال نصاب المحكمة الاتحادية وإقرار الموازنة العامة في مجلس النواب بالسرعة الممكنة.وركزت صحف بغداد على تأكيد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة، مضي الهيئة قدمًا باتخاذ الإجراءات القانونيَّة الرادعة الكفيلة بالمحافظة على المال العام وإخضاع المتجاوزين عليه لأحكام القانون.وأخبرت أن موازنة العام المقبل 2021 ستكون جاهزة قريبًا، منوهة بتشكيل الحكومة لجنة خاصة لإعداد موازنات الأعوام الثلاثة المقبلة.واهتمت الصحف بموضوع النهوض بواقع العاصمة العراقية بغداد من خلال خطة إستراتيجية خدمية وعمرانية.// انتهى //11:58ت م0038