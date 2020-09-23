تونس 06 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم فحوى كلمة الرئيس التونسي قيس سعيّد خلال اختتام الدورة 38 للندوة السنوية لرؤساء البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية والتي أكد فيها ضرورة النأي بتونس عن سياسة المحاور وعن سياسة الاصطفاف مع الحرص على التمسك بسيادة البلاد كاملة، مبينا أن الاستقرار في الداخل شرط مهم كي يكون لتونس صوت مسموع في الخارج، ومشددا على ضرورة أن تكون السياسة بوجه عام، والسياسة الخارجية، مستندة إلى السيادة الشعبية وإلى مطالب الأغلبية.وكتبت في الشأن المغاربي عن استكمال مركز الحوار الإنساني بجينيف التحضيرات لعقد جلسات الحوار الليبي -الليبي المتوقع انطلاقها بداية من العاشر من أكتوبر القادم بحضور الأمم المتحدة والأطراف الدولية الفاعلة في الملف الليبي.وفي سياق متصل كتبت صحف الأربعاء عن وصول قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إلى القاهرة في زيارة مفاجئة لمناقشة الأوضاع الميدانية وتطورات المبادرات السياسية مع المسؤولين المصريين.وتطرقت دوليًا إلى دعوة رئيس الحكومة اللبنانية المكلف مصطفى أديب الى تعاون جميع الأطراف من أجل تسهيل تشكيل حكومة ذات مهمة محددة البرنامج وذلك بعد أن تعهدت الأطراف بدعمها مشددا على أن لبنان "لا يملك ترف إهدار الوقت".وأشارت صحف تونس دوليا الى تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الولايات المتحدة عتبة الـ200 ألف حالة وهو أعلى رقم وفيات بكورونا تسجله دولة في أنحاء العالم.// انتهى //11:59ت م0039