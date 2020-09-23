الرياض 06 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واسنشر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات عبر حسابه الرسمي في منصة "تويتر" عدداً من الوثائق التاريخية والتي تظهر تحديد اليوم الوطني للمملكة في الأول من الميزان الموافق اليوم الثالث والعشرون من شهر سبتمبر من كل عام ميلادي وكيفية إعلان ذلك والاحتفال به.حيث أظهرت الوثيقة الأولى التي نشرها المركز الأمر الملكي الكريم الصادر من الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله -، القاضي بتحويل اسم المملكة الحجازية والنجدية وملحقاتها لتحمل اسم المملكة العربية السعودية واختيار اليوم الأول من الميزان يوماً لإعلان التوحيد.فيما أظهرت الوثيقة الثانية، التي جاءت بتوقيع الملك فيصل بن عبدالعزيز - رحمه الله - نائب جلالة الملك آنذاك، والصادرة عام 1351هـ بشأن الإعلان عن تسمية البلاد باسم المملكة العربية السعودية وإطلاق المدافع تيمناً بذلك الحدث الميمون.كما أظهرت الوثيقة الثالثة مرسوماً ملكياً ممهوراً بتوقيع الملك فيصل بن عبدالعزيز - رحمه الله - يعود لعام 1385هـ يقضي بتحديد يوم 23 سبتمبر يوماً وطنياً للمملكة العربية السعودية.فيما أظهرت الوثيقة الرابعة تعميماً صادراً من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز - رحمه الله - والصادر في عام 1425هـ يقضي بأن يكون يوم 23 من سبتمبر من السنة الميلادية إجازة رسمية اعتباراً من عام 1426هـ تمكيناً للمواطنين للاحتفال بهذا الحدث الميمون والتاريخي والذي سطر به أجدادنا وآباؤنا ملاحم الاخلاص والوفاء لهذا الوطن المعطاء سجلها التاريخ بمداد من ذهب.// انتهى //12:06ت م0042