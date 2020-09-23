عام / "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة جازان
الأربعاء 1442/2/6 هـ الموافق 2020/09/23 م واس
جيزان 06 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واس
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش، و الحرث ، و الداير بني مالك ، والريث ، والطوال ، والعارضة ، وفيفا ، وهروب و الأجزاء الساحلية من المنطقة.
وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً - بمشيئة الله -.
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12:06ت م
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