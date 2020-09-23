رام الله 06 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واستلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - برقية تهنئة من فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة.وهنأ فخامته، باسم دولة فلسطين وشعبها واسمه شخصياً، خادم الحرمين الشريفين وحكومة وشعب المملكة بهذه المناسبة.وقال: إن دولة فلسطين، شعباً وحكومة وقيادة، تثمن مواقفكم التضامنية الداعمة لها طوال سنوات نضالها المشروع من أجل نيل الحرية والاستقلال والسيادة على أرضنا الفلسطينية وعاصمتها القدس، فدوركم المهم والفاعل تجاه قضيتنا العادلة وقضايا أمتنا المجيدة إنما يعبر عن التزامكم وشجاعتكم وبوقوفكم إلى جانب الحق والعدل والسعي الجاد لاستعادة أراضينا ومقدساتنا".كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة من الرئيس الفلسطيني بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة.ودعا فخامته، الله عز وجل، أن يمن على المملكة وشعبها بدوام التقدم والرخاء، مثمناً ما حققته المملكة من نهضة شاملة وإنجازات كبيرة في جميع المجالات.// انتهى //12:21ت م0046