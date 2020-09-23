الجزائر 06 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واسأبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم ترحيب وزارة الشؤون الخارجية، أمس، باختيار وزير الدفاع السابق في مالي رئيسًا للمرحلة الانتقالية، في انتظار إجراء انتخابات عامة ورئاسية، تعيد العمل بالدستور، وتنهي الأزمة التي تشهدها مالي بعد استقالة الرئيس السابق إبراهيم أبوبكر كيتا الشهر الماضي.وأشارت إلى استمرار حملة الترويج بمواد الدستور الجديد في الجزائر، مخبرة عن انضمام كبرى المنظمات المدنية لمعسكر مؤيدي التعديلات التي اقترحها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، والتي أكد بشأنها وزير الاتصال والمتحدث باسم الحكومة عمار بلحيمر أنها تستجيب لمطالب الحراك الشعبي.وواصلت الصحف تغطية أخبار وباء "كوفيد – 19" في البلاد، مشيرة إلى تسجيل وزارة الصحة 191 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و10 حالات وفاة خلال ال24 ساعة الماضية.وتطرقت إلى إلقاء قادة دول العالم خطاباتهم، حول مواقفهم من القضايا الدولية، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي بسبب جائحة فيروس كورونا.// انتهى //12:45ت م0048