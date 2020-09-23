مسقط 06 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 95.339 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 875 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 86.482 حالة .وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 64 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 519 والمنومين في العناية المركزة 190 منوماً .// انتهى //13:12ت م0051