عام / 95339 إجمالي الإصابات بكورونا في سلطنة عمان
الأربعاء 1442/2/6 هـ الموافق 2020/09/23 م واس
مسقط 06 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واس
أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 95.339 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 875 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 86.482 حالة .
وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 64 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 519 والمنومين في العناية المركزة 190 منوماً .
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