الرباط 06 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واستوقفت الصحف المغربية الصادرة اليوم عند التشخيص المقلق للبنك المركزي المغربي للاقتصاد الوطني في ضوء الأزمة الصحية الراهنة، إذ أوضح البنك أن الاقتصاد الوطني سيشهد انكماشًا في 2020، يليه انتعاش نسبي سنة 2021، لافتًا إلى أن هذا السيناريو يبقى محاطًا بشكوك كبيرة مرتبطة على الخصوص بتغير الوضعية الوبائية وآثارها على الصعيدين الوطني والدولي.وفي الشأن السوري أوردت الصحف تصريحات وزير الخارجية الروسي الذي أعلن أن المواجهة العسكرية بين الحكومة السورية والمعارضة بالبلاد قد انتهت، مشيرًا إلى أن هناك نقطتين ساخنتين فقط في سوريا هما إدلب وشرق الفرات.ولفتت صحف الرباط إلى دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش إلى وقف إطلاق نار عالمي لوضع حد للصراعات الأكثر سخونة والقيام بكل ما يمكن لتجنب حرب باردة جديدة.وتابعت تغطية أخبار وباء كورونا عبر العالم، إذ أعلنت منظمة الصحة العالمية أن هناك 200 لقاح مضاد لوباء فيروس "كورونا" في مرحلة التجارب السريرية، وما قبل السريرية، فيما أشارت الصحف إلى أن بريطانيا شرعت في تطبيق قيود جديدة لمكافحة الفيروس.// انتهى //13:14ت م0052