اليوم الوطني / سمو أمير منطقة الباحة يرعى حفل جامعة الباحة بمناسبة اليوم الوطني الأحد المقبل
الأربعاء 1442/2/6 هـ الموافق 2020/09/23 م واس
الباحة 09 صفر 1442هـ الموافق 23 سبتمبر 2020م واس
يرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة يوم الاحد القادم -افتراضياً- ، حفل جامعة الباحة بمناسبة اليوم الوطني الـ(90) للمملكة.
وأوضح معالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين أن الجامعة بجميع فروعها وكلياتها وأقسامها ومجمّعاتها الأكاديمية بالمدينة الجامعية ، وفي كلياتها بمحافظات بلجرشي والمندق، والمخواة، وقلوة ، ستنفذ العديد من الفعاليات الهادفة، والبرامج النوعية المتميزة، مؤكداً أنه تم الأخذ في الاعتبار جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، بما يتماشى مع هذه المناسبة التاريخية .
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14:50ت م
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