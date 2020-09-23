الباحة 09 صفر 1442هـ الموافق 23 سبتمبر 2020م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة يوم الاحد القادم -افتراضياً- ، حفل جامعة الباحة بمناسبة اليوم الوطني الـ(90) للمملكة.وأوضح معالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين أن الجامعة بجميع فروعها وكلياتها وأقسامها ومجمّعاتها الأكاديمية بالمدينة الجامعية ، وفي كلياتها بمحافظات بلجرشي والمندق، والمخواة، وقلوة ، ستنفذ العديد من الفعاليات الهادفة، والبرامج النوعية المتميزة، مؤكداً أنه تم الأخذ في الاعتبار جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، بما يتماشى مع هذه المناسبة التاريخية .//انتهى//14:50ت م0072