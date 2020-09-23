أبها 06 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واسشارك أهالي 17 محافظة في منطقة عسير، في الاحتفالات التي أقيمت مساء أمس، بمناسبة اليوم الوطني الـ ٩٠ لتوحيد المملكة العربية السعودية على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله -، تحت شعار " همّة حتى القمّة".وتضمن الاحتفال كلمة -عبر الاتصال المرئي - لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير بهذه المناسبة .وامتدت الاحتفالات على مساحة تقدر بـ ( 81,000 كم² ) تمثل المساحة الإجمالية لمدن ومحافظات المنطقة التي شهدت الاحتفالات من مدينة أبها إلى خميس مشيط وبيشة والنماص وأحد رفيدة وبارق و البرك وبلقرن وتثليث وتنومة ومحايل ورجال ألمع والحرجة و سراة عبيدة و طريب وظهران الجنوب والمجاردة والأمواه.وشارك المسؤولون في المحافظات والأهالي في التعبير عن اعتزازهم بهذه المناسبة الوطنية ، من خلال تقديم برامج وفعاليات جماهيرية اشتملت على كلمات للمحافظين والمثقفين والأكاديميين ، إلى جانب إلقاء القصائد الشعرية التي تعبر عن حب الوطن والولاء للقيادة.كما اشتملت الفعاليات على تقديم تجارب لعدد ممن خدموا الوطن في مجالات مختلفة ، كذلك كان للأوبريتات الوطنية حضور كبير في فعاليات عسير بمشاركة الفرق الشعبية بالمنطقة، وفي نهاية الفعاليات أضاءت الألعاب النارية سماء عسير احتفاء بهذه المناسبة الوطنية .// انتهى //15:13ت م0076