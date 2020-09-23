الدمام 6 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واسأطلق مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) اليوم، ضمن مبادرة أرامكو السعودية للمواطنة، برنامج "سوق الخضار"، الذي ينقل من خلاله رؤية المركز الفنية والإبداعية إلى مواقع بارزة في المنطقة الشرقية، ويستمر لمدة أربعة أيام، تزامنا مع احتفالات المملكة باليوم الوطني الـ 90.وتهدف الفعالية إلى إحياء المناطق المحلية القديمة وتحويلها إلى مشاريع فنية حيّة وملفتة للنظر بأسلوب إبداعي، علاوة على جذب الجمهور وتعزيز رسالة إثراء كمنبع للإبداع والإلهام للعقول المتحمسة والطموحة.ويتضمن البرنامج إعادة رونق الحياة لسوق الخضار المركزي في الخبر بحي العليا، والعمل على تحويله إلى مساحة يقصدها الفنانين وبائعي الخضار والفواكه، من خلال تحسين ساحة السوق، وتجديد طلائها بأسلوب فني، وتوسيع مناطق عامة للجلوس، ومساحات للفن والموسيقى، وعربات طعام، وغيرها من العروض، حيث تبلغ مساحة أبعاده 100×65م، مقسما إلى ثلاثة مناطق رئيسة، سوق الخضار المحدث، ومنطقة عامة لفن الشارع والأعمال والتراكيب الفنية، ومعرضاً للفنون والحرف.من جهته، أوضح مدير مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" حسين حنبظاظة، أن الفعالية تجمع بين الإبداع الفني، ومحطة ارتياد وجذب لعموم الجمهور، إلى جانب تعزيز الاقتصادي من خلال العمل على إحياء هذا السوق الحيوي للمزارعين المحليين.يذكر أن برنامج سوق الخضار، يدعم التجار المحليين من خلال أكشاك محدثة يمكنهم عرض وبيع منتجاتهم فيها، إضافة إلى مساحة مفتوحة يمكن للفنانين عرض رسوماتهم وصورهم وحرفهم التشكيلية فيها، وسيقدم السوق أيضاً جلسات فنية وعروض شعبية وتقليدية خلال احتفالات اليوم الوطني.// انتهى//15:15ت م0077