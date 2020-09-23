بيروت 06 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 34 طنًا و400 كيلو غرام من السلال الغذائية للاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر اللبنانية الأكثر احتياجًا في عدد من المحافظات اللبنانية، استفاد منها 4,300 فرد.ويأتي ذلك في إطار مشروع تأمين وتوزيع السلال الغذائية في جمهورية لبنان لعام 1442هـ.//انتهى//15:19ت م0079