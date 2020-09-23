حجة 06 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واسواصل مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في محافظة حجة اليمنية تقديم خِدْماته العلاجية للمستفيدين بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.وراجع العيادات خلال الفترة من 10 حتى 16 سبتمبر 2020م، في قسم التسجيل والفرز 314 مستفيدًا، وقسم الملاحظات 48 شخصا، وعيادة التنويم 21 مستفيدا، وقسم المصابين بالأوبئة 314 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 261 مراجعًا، وقسم الإحالة الطبية مستفيد واحد، وصرفت الأدوية لـ 322 مريضا، فيما نفذ 4 أنشطة للتخلص من النفايات.//انتهى//15:28ت م0085