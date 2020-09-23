الرياض 06 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واسنفّذ صندوق الأمم المتحدة للسكان وبدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول برنامجا تدريبيا لمدة 7 أيام في مجال الرعاية الأساسية للتوليد وحديثي الولادة في الحالات الطارئة، استفاد منها أطباء وطبيبات مركز الدريح الصحي ومستشفى رأس العارة في محافظة لحج.ويهدف الصندوق من خلال دعم المركز له إلى رفع المستوى في المرافق الصحية باليمن وتنمية مهارات وبناء قدرات العاملين في مجال الخدمة الإنجابية والصحية بشكل عام لتوفير أفضل رعاية ممكنة للمستفيدين.ويأتي ذلك في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة ممثلة بالمركز لصندوق الأمم المتحدة للسكان لتعزيز القدرة الصحية في اليمن وبقية البلدان المحتاجة الأخرى.يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة سبق أن وفر الخدمات العلاجية في مجال الصحة الإنجابية لنساء اليمن بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان استفاد منها أكثر من 58,500 امرأة في عدة محافظات يمنية، إضافة إلى تقديمه دورات صحية متنوعة وشاملة للكوادر الطبية بمختلف اختصاصاتهم، استشعارًا منه بأهمية الدور المؤثر للقطاع الصحي في رفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق خلال الأزمة التي يمرون بها.// انتهى //16:38ت م0100