باريس 06 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واسالتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي اليوم في باريس بوزير خارجية فرنسا جون إيف لودريان .وبحثا خلال اللقاء العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطوير أوجه التعاون المشترك في عدد من المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها تطورات الأوضاع في ليبيا.// انتهى //16:49ت م0105