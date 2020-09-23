الرياض 6 صفر 1442 الموافق 23 سبتمبر 2020 واس.أطلقت جائزة الأميرة صيته بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي مبادرة "تضمان" الإنسانية النوعية، التي تصب في خدمة العمل الاجتماعي والارتقاء به، تزامناً مع اليوم العالمي للغة الإشارة الذي يوافق الـ23 من شهر سبتمبر من كل عام، إذ خصصت لها وسماً على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان: (#لنفهمهم_ونخفف_غربتهم).وأوضح الأمين العام لجائزة الأميرة صيته بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي الدكتور فهد المغلوث أن المبادرة تهدف إلى الدخول لعالم الصُم وفهم لُغتهم وتفهم احتياجاتهم، والتفاعل معهم وتخفيف غربتهم من خلال برامج تدريب مباشرة وغير مباشرة موجهه لكافة أفراد المُجتمع،لتعليمهم أبسط أساسيات لُغة الإشارة وتحبيبهم فيها من أجل تواصل أمثل ودمجهم في الحياة العامة، كأبسط حق يقدمه المجتمع لهم، لافتاً إلى أن العمل جاري للتحضير لهذه المبادرة النوعية والتوعوية بأسلوب شيق ومبسط وسهل بالتعاون والشراكة مع الجهات ذات العلاقة والمتخصصين في لغة الإشارة من أجل انطلاقة متكاملة.وأضاف أن المبادرة تشمل دورات على الجوانب النظرية والعملية والعديد من المصطلحات الوصفية والحروف الهجائية والجمل التي يتعامل معها الصُم يومياً، وكل ذلك من أجل إيصال الرسالة للأصم بشكل واضح والتواصل معه بوسيلة أسهل، مؤكداً حرص الجائزة على إطلاق هذه المبادرة في اليوم العالمي للغة الإشارة استشعاراً منها بأهمية هذه الفئة وحرص الوطن ودعمه لها باستمرار.وشدد الأمين العام للجائزة على دور وتفاعل أفراد المجتمع مع هذه المبادرة الإنسانية، لما لها من أهمية لفئات الصُم وبقية أفراد المجتمع.//انتهى//16:51ت م0106