باماكو 06 صفر 1442 هـ موافق 23 سبتمبر 2020 م واسدعا قائد المجلس العسكري الحاكم في مالي العقيد عاصمي غويتا المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" إلى رفع العقوبات المفروضة على بلاده، إثر الإطاحة بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في أغسطس الماضي.وقال غويتا في تصريح صحفي: إن المجلس العسكري قَبِل مبادئ المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وهي تسمية رئيس مدني، سيليها تعيين رئيس وزراء، مطالبا المجموعة برفع عقوباتها.ومن المنتظر أن يحل اليوم بالعاصمة باماكو وسيط "الإيكوس" غودلاك جوناثا، لتقييم مستوى التطور المحرز بعد القمة المصغرة الأخيرة في أكرا.// انتهى //16:51ت م0107