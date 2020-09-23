الخرطوم 06 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واسأعلنت مديرة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في السودان كاثرين نورثينق أنها بدأت بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والشركاء في السودان، في توزيع مواد الإغاثة التي وصلت إلى البلاد والتي تبلغ" 155" طناً.وأشارت كاثرين في تصريح لها اليوم إلى وصول ثلاث رحلات جوية تحمل إمدادات الإغاثة من مستودعات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إيطاليا والإمارات العربية المتحدة يومي 19 و20 سبتمبر الجاري عبر مطار الخرطوم الدولي، محملة ب"30" ألف بطانية، و"30" ألف جركانة مياه، و"1500" لفّة من الأغطية البلاستيكية والمشمعات.وأضافت ان هذه المواد ستوزع على اكثر المناطق تضرراً من الفيضان بالسودان، وستكون كافية لتوفير المأوى لأكثر من 75 ألف شخص متضرر .وأفادت أن المنظمة الدولية للهجرة ستواصل توزيع جميع الاحتياجات للمتضررين.مما يذكر أن الفيضانات والسيول في السودان هذا العام قد أدت لوفاة أكثر من مئة شخص، كما قد أثّرت في أكثر من 770 ألف متضرر، ودمرت أكثر من 146 ألف منزل، مما أدى إلى نزوح وتضرر الآلاف من السكان، وفقا لإحصاءات لجنة الطوارئ السودانية العليا.// انتهى //16:53ت م0109