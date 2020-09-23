تونس 06 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واسأحبط حرس الحدود البحري التونسي عددا من عمليات الهجرة غير الشرعية انطلاقا من السواحل التونسية في اتجاه الضفة المقابلة من المتوسط.وقال المتحدث باسم الحرس التونسي حسام الجبابلي في تصريح صحفي: أوقِف خلال العملية 61 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة، وحُجِزت مراكب صيد وأغراض أخرى.من جهة أخرى، ذكرت المصادر أن قوات حرس الحدود البحري انتشلت 32 مهاجرا غير شرعي تعطل مركب يقلّهم نحو الأراضي الإيطالية، مشيرة إلى أنه تمت إحالة جميع الموقوفين إلى الجهات القضائية لاتخاذ التدابير القانونية اللازمة في شأنهم.// انتهى //16:55ت م0110