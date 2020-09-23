أبها 06 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واسنظمت أمانة منطقة عسير عددًا من المبادرات المجتمعية ضمن الاحتفاء باليوم الوطني التسعين للمملكة منها مبادرة "زراعة الأشجار في الأحياء السكنية والحدائق"، بمشاركةِ أعضاء المجلس البلدي وعددٍ من المتطوعين.وأشار أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي إلى أن هذه المبادرة تنبثق من إحدى مبادرات برنامج "التحول الوطني"، وهي مبادرة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الوعي المجتمعي، موكدا حرص الأمانة وبلدياتها ومجالسها على التواصل المجتمعي خاصةً في مثل هذه المواسم الوطنية بإقامة العديد من المبادرات الوطنية والمجتمعية التي تؤكد مبدأ التلاحم الوطني بجميع أشكاله وصوره.// انتهى //17:00ت م0112