ينبع 06صفر 1442هـ الموافق 23سبتمبر 2020م واستوشحت طرق وشوارع مدينة ينبع الصناعية باللون الأخضر تزامناً مع الاحتفالات التي تشهدها جميع مناطق المملكة بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة العربية السعودية ، حيث تزينت طرق وشوارع وميادين ينبع الصناعية باللون الأخضر والعلم السعودي وصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله- ،فيما تزينت التقاطعات والشوارع الرئيسية بالأعلام السعودية التي شملت جميع جنبات المدينة لتتحول للوحة فنية زاهية لفتت أنظار قاطني وزوار مدينة ينبع الصناعية.كما توشحت الخيمة الملكية الرمز الدائم لمدينة ينبع الصناعية بالإضاءة الخضراء خلال الفترة المسائية، حيث بات منظرهاً ملفتاً لوقوعها في أحد أهم الشوارع الرئيسة بمدينة ينبع الصناعية (شارع الملك خالد) ، وتزينت كذلك أروقة المقر الرئيسي للهيئة الملكية بينبع بالعلم السعودي فيما ترددت إيقاعات السلام الوطني في مختلف أرجاء المقر مع بدء توافد الموظفين إلى مكاتبهم.وأبرزت تلك الجهود والمبادرات الحب والانتماء لهذا الوطن الغالي وعكست مظاهر الابتهاج والفرحة بهذه المناسبة الوطنية.// انتهى //17:01ت م0113