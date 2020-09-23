طرابلس 06 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واسأعلنت ليبيا تسجيل 9 حالات وفاة، و651 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا، فيما تبينت سلبية 2225 عينة أخرى خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان: أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 517 حالة ، في حين توفي 9 آخرون ، ليبلغ العدد الإجمالي لحالات الوفاة 469 حالة و30097 إصابة حتى الآن .// انتهى //17:02ت م0114