بيروت 06 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على ارتفاع بنسبة 0.69%، أي ما يعادل 3 نقاط، ليغلق عند مستوى 618.21 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 184 ألفاً و558 سهماً، بقيمة مليونين و888 ألفا و475 دولاراً أمريكياً، نفّذت من خلال 71 صفقة.كما ارتفعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و417 ألف دولار، مقارنة بجلسة التداول السابقة التي بلغت 6 ملايين و372 ألف دولار.// انتهى //17:23ت م0120