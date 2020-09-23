القاهرة 06 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعا جماعيا لدى إغلاق تعاملات اليوم ، وذلك للجلسة الثانية على التوالي مدعومة بعمليات شراء انتقائية من المستثمرين.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 2.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 620.132 مليار جنيه .وارتفع مؤشر (إيجي إكس 30) بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 10979 نقطة، كما زاد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة (إيجي إكس 70) بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 2009 نقاط، وصعد مؤشر (إيجي إكس 100)، بنسبة 1.6% ليغلق عند مستوى 2903 نقاط .// انتهى //17:33ت م0123