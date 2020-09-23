اقتصادي / ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية
الأربعاء 1442/2/6 هـ الموافق 2020/09/23 م واس
القاهرة 06 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واس
سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعا جماعيا لدى إغلاق تعاملات اليوم ، وذلك للجلسة الثانية على التوالي مدعومة بعمليات شراء انتقائية من المستثمرين.
وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 2.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 620.132 مليار جنيه .
وارتفع مؤشر (إيجي إكس 30) بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 10979 نقطة، كما زاد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة (إيجي إكس 70) بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 2009 نقاط، وصعد مؤشر (إيجي إكس 100)، بنسبة 1.6% ليغلق عند مستوى 2903 نقاط .
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