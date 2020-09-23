جدة 06 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واسأطلق مدير تعليم جدة الدكتور سعد المسعودي اليوم مبادرة "أحبك يا وطني" التي انطلقت من مقر الإدارة لمشاركة المجتمع الاحتفاء باليوم الوطني من خلال توزيع الهدايا التذكارية بهذه المناسبة في موقع ثابت بواجهة جدة البحرية على مدى 3 أيام.وتأتي المبادرة ضمن عدد من المبادرات والبرامج والفعاليات التي أطلقها تعليم جدة للمشاركة في اليوم الوطني 90 ، وتتنوع ما بين مسابقات مدرسية مفيدة ومشاركات مع المجتمع وأعمال فنية تعبّر عن المناسبة إلى جانب الحفل المرئي والمصور الذي سيعرض عبر وسائل التواصل "عن بُعد" يوم الأحد القادم.على صعيد متصل تُنفَّذ الساعة التاسعة مساء اليوم مبادرة "ارفع الخفاق أخضر" المتمثلة في ترديد النشيد الوطني من قبل الطلاب والطالبات وأسرهم ومنسوبي ومنسوبات التعليم من منازلهم ورفع الأعلام ابتهاجا باليوم الوطني.// انتهى //17:33ت م0124