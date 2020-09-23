تونس 06 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واسأقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي بمقر السفارة اليوم حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة العربية السعودية.حضر الحفل الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان والملحق العسكري في السفارة العميد الركن محمد بن تركي السبيعي والملحق الثقافي بالسفارة الدكتور محمد بن مضحي التوم، ومديرو المكاتب الملحقة في السفارة وجميع أعضاء بعثة المملكة في تونس.// انتهى //17:34ت م0125