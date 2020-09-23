عرعر 06 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واساحتفل مطار عرعر في منطقة الحدود الشمالية اليوم باليوم الوطني الـ 90 للمملكة العربية السعودية في صالات المطار ، تحت شعار "همة حتى القمة" بمشاركة شركة معادن والجهات الأمنية بالمطار.واشتمل الاحتفال على توزيع الكثير من الأوشحة والأعلام والهدايا على المسافرين ومنسوبي الجهات الحكومية والخدمية العاملة بالمطار، إضافة إلى وضع لوحات التهنئة في كثير من المواقع في المطار.// انتهى //17:34ت م0126