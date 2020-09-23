تبوك 06صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واستنظم جمعية الثقافة والفنون بمنطقة تبوك بالتعاون مع اتحاد المصورين العرب غدا فعاليات معرض التصوير الضوئي بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، بمشاركة عدد من المصورين والمصورات .وأوضح مدير الجمعية ماجد بن ناشي العنزي أن هذا المعرض جاء كأحد الفعاليات التي تحرص الجمعية على تقديمها والمشاركة بها في هذه المناسبة الوطنية الغالية، حيث يشارك الفنانون من خلال عدساتهم في توثيق ثقافة وتراث المملكة ضوئياً وتقديم حضارة الوطن من خلال نموذج الصورة ليبقي في ذاكرة كل زائر و زائرة للمعرض، مقدما شكره لكل المشاركين والمشاركات في هذا المعرض.جدير بالذكر أن المعرض يستمر لمدة خمسة أيام ويشهد مشاركة عدد من المواهب الفنية الشابة في مجال التصوير من الجنسين.// انتهى //18:18ت م0131