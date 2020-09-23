إسلام آباد 06 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واسأعلن الجيش الباكستاني عن مقتل اثنين من جنوده بنيران أطلقتها القوات الهندية اليوم على الجانب الباكستاني من الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أن القوات الهندية أطلقت النار بدون مبرر واستهدفت نقاط باكستانية على الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير في قطاع "ديوا" ما أدى إلى مقتل جنديين باكستانيين.وأضاف أن القوات الباكستانية ردت على الهجوم ودمرت نقاط للجيش الهندي على الخط الفاصل, مبينًا أن القوات الهندية انتهكت اتفاقية وقف إطلاق النار مع باكستان 2333 مرة خلال عام 2020م الجاري.// انتهى //19:02ت م0144