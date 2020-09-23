الرباط 06 صفر 1442 هـ موافق 23 شتنبر 2020 م واسبحث المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- الدكتور سالم بن محمد المالك اليوم مع سفير كوت دي فوار المعتمد بالمغرب طراوري إدريسا سبل تطوير التعاون وعلاقات الشراكة بين المنظمة وبلاده في مجالات التربية والعلوم والثقافة.وأكد الدكتور المالك خلال اللقاء أن رؤية الإيسيسكو وإستراتيجية عملها الجديدة تعطي أولوية خاصة للدول الأعضاء بالقارة الأفريقية، وتعمل على توسيع التعاون معها عبر مزيد من التواصل للتعرف على احتياجاتها وأولوياتها، وتصميم برامج ونشاطات تنفذها بالتعاون مع السلطات المختصة بناء على تلك الاحتياجات.وأستعرض الدكتور المالك التحولات التي شهدتها الإيسيسكو خلال العام المنصرم لتحديث أساليب عملها في إطار طبيعة الرسالة الحضارية التي تنهض بها.من جانبه أكد سفير كوت دي فوار حرص بلاده على التعاون مع الإيسيسكو في مجالات عملها، في ظل رؤيتها وإستراتيجية عملها الجديدة، مثمنا ما قدمته من أعمال متميزة خلال جائحة كورونا، وخاصة في القارة الأفريقية، واهتمامها الخاص بملف الحوار بين الثقافات لتحقيق التعايش الذي يحتاج إليه العالم بشدة الآن.// انتهى //19:04ت م0145