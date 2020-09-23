بريدة 06 صفر 1442 هـ موافق 23 شتنبر 2020 م واسأطلق صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, اليوم , مسيرة "دمي أخضر" بمناسبة اليوم الوطني الـ90 بتنظيم امارة المنطقة والأمانة وشرطة القصيم ومشاركة أكثر من 30 جهة حكومية على طريق الملك سلمان بمدينة بريدة.وأقيم حفل بهذه المناسبة بدئ بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، ثم ألقى مدير شرطة المنطقة اللواء علي بن حسن بن مرضي كلمة بهذه المناسبة , بعد ذلك ألقيت قصيدة وطنية .إثر ذلك دشن سمو الأمير فيصل بن مشعل "مسيرة الهمة" التي انطلقت بعرض موسيقي وطني وعدد من الفرق الاستعراضية والسيارات الكلاسيكية والهجن, بمشاركة أكثر من 150 رجل أمن , وثلاث فصائل من طلاب مدينة التدريب العسكرية بالمنطقة , وأكثر من 30 جهة حكومية , بالإضافة إلى السيارات الكلاسيكية ودراجو القصيم.وقدم سمو أمير القصيم شكره لأمانة وشرطة المنطقة وكافة الجهات واللجان المشاركة في مسيرة "دمي أخضر" والذين عكسوا من خلال مشاركتهم تكاتفاً يليق بهذه المناسبة الوطنية.حضر تدشين المسيرة وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان , ووكيل إمارة منطقة القصيم للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني , وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي , ومدير شرطة المنطقة اللواء علي بن حسن بن مرضي , ومديرو الجهات الحكومية والأمنية بالمنطقة.// انتهى //19:14ت م0149