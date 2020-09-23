أبوجا 06 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واسأكد الجيش النيجيري مقتل أحد ضباطه خلال عملية عسكرية ضد عناصر من جماعة بوكو حرام الارهابية في منطقة "سابون غاري".وأوضحت مصادر عسكرية نيجيرية أن كتيبة من الجيش النيجيري كانت تصدّ كميناً نصبه مقاتلون من جماعة بوكوحرام ونجحت في إلحاق خسائر بالمهاجمين والقضاء على عشرات منهم وحجز كمية كبيرة من الأسلحة والمعدات، كما لقي ضابط نيجيري حتفه في العملية بعد تعرضه لجروح خطيرة.// انتهى //19:41ت م0152